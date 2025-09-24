Drogas apreendidas no Mauazinho estão avaliadas em R$ 14 milhões





Manaus/AM - A polícia deu detalhes sobre a apreensão de drogas ocorrida na terça-feira (23), no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Além do entorpecente, foram apreendidos celulares e materiais para embalagem.

Conforme o Major Almir Nascimento, subcomandante da Rocam, a equipe recebeu uma denúncia de que havia intenso tráfico de drogas em uma marcenaria. “O batalhão recebeu uma denúncia anônima através do nosso WhatsApp que haveria um indivíduo embalando entorpecente em uma marcenaria. A Rocam localizou setecentos e cinquenta e sete tabletes de substância”, explicou.

O material, avaliado em R$ 14 milhões, foi encaminhado para o 14º DIP. Não houve prisão durante a ação. As investigações seguem sendo realizadas para identificar a origem da droga, assim como os responsáveis pela carga.