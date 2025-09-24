   Compartilhe este texto

Drogas apreendidas no Mauazinho estão avaliadas em R$ 14 milhões

Por Portal Do Holanda

24/09/2025 23h00 — em
Policial


Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Manaus/AM - A polícia deu detalhes sobre a apreensão de drogas ocorrida na terça-feira (23), no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Além do entorpecente, foram apreendidos celulares e materiais para embalagem. 

Conforme o Major Almir Nascimento, subcomandante da Rocam, a equipe recebeu uma denúncia de que havia intenso tráfico de drogas em uma marcenaria. “O batalhão recebeu uma denúncia anônima através do nosso WhatsApp que haveria um indivíduo embalando entorpecente em uma marcenaria. A Rocam localizou setecentos e cinquenta e sete tabletes de substância”, explicou.

O material, avaliado em R$ 14 milhões, foi encaminhado para o 14º DIP. Não houve prisão durante a ação. As investigações seguem sendo realizadas para identificar a origem da droga, assim como os responsáveis pela carga.

Bastidores da Política - Pombas na mira. O assédio como arma de poder Bastidores da Política
Pombas na mira. O assédio como arma de poder

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


24/09/2025

Polícia identifica homem que se masturbou na sala de espera de UBS em Manaus

Foto: Freepik

24/09/2025

Homem que matou vizinho a facadas após discussão é condenado em Manaus

Foto: Divulgação

24/09/2025

"Piratas do rio" são presos em Borba após roubo de embarcação

Foto: Divulgação

24/09/2025

Polícia procura homem que fez reféns durante assalto em Itapiranga

Ação ocorreu em 14 dias - Foto: Divulgação

24/09/2025

Operação Boiúna desmonta garimpo ilegal no Amazonas que faturava bilhões

Idoso também pode ter estuprado outra neta - Foto: Pixabay

24/09/2025

Avô é preso por estuprar e manter neta em cárcere por ciúmes em Beruri

24/09/2025

Pai é preso por entregar filha de 11 anos a outro homem em Nhamundá; vídeo

Delegacia da cidade - Foto: Divulgação

24/09/2025

Guarda municipal é preso por estuprar e ameaçar enteada em Nova Olinda do Norte

Homem foi preso em casa - Foto: Divulgação PF

24/09/2025

Homem é preso em operação da PF por ameaçar autoridades em Manaus

Foto: Pixabay

23/09/2025

Integrante de grupo que realizava compras com cartões clonados é preso em Manaus

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

23/09/2025

Traficantes correm ao verem polícia e abandonam carga de drogas no Mauazinho

Foto: Divulgação/PC-AM

23/09/2025

Nove pessoas são indiciadas por invasão em área de preservação florestal no Tarumã

Foto: Divulgação

23/09/2025

IML busca familiares de homem para liberação do corpo em Manaus

Foto: Divulgação

23/09/2025

Madrasta é presa por fraturar crânio e costelas de crianças em Manaus

Foto: Divulgação

23/09/2025

PF e FAB interceptam aeronave vinda do Peru e prendem piloto no Amazonas

Homem encurralou adolescente em beco - Foto: Divulgação

23/09/2025

Polícia pede ajuda para achar homem que tentou estuprar adolescente no Gilberto Mestrinho

Homem foi preso - Foto: Divulgação

23/09/2025

Homem que chefiava tráfico e roubos de cordões no Centro é preso

Silvio da Silva Matos - Foto: Divulgação

23/09/2025

Professor suspeito de estuprar adolescente em Manacapuru pode ter feitos outras vítimas

A PC investiga o caso - Foto: Arquivo Portal do Holanda

23/09/2025

Criminoso ataca e atira em homem no Coroado

Alexandre Constantino, o Teta - Foto: Divulgação

23/09/2025

Presidente da Império Casa Verde é alvo de operação por suspeita de integrar PCC

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

22/09/2025

Polícia apreende 9 kg de drogas após abordagem a suspeito em Manaus

Foto ilustrativa: IA

22/09/2025

Mulher é condenada por matar homem que não pagou por relação sexual no Amazonas

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

22/09/2025

Mulher é assassinada a caminho de casa por criminoso de tocaia em Manaus

Foto: Reprodução

22/09/2025

Homem é flagrado tentando estuprar adolescente em beco de Manaus

22/09/2025

Polícia procura homem que se masturbou em sala de espera de UBS em Manaus; vídeo

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

22/09/2025

Mulher tem casa invadida e é executada na cozinha em Manaus

Foto: Portal do Holanda

22/09/2025

Líder de facção criminosa em Manaus é preso ao deixar maternidade

José Rodrigues de Souza Júnior e Normando Alves da Silva Neto estão sendo procurados -Foto: Divulgação

22/09/2025

Envolvido em roubo de R$ 700 mil de empresário é preso em Manaus; dupla é procurada

Foto: Divulgação

22/09/2025

PM prende dois adultos e apreende adolescente por tráfico em Boca do Acre


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!