Droga avaliada em R$ 90 mil é achada dentro de microondas e TV no Amazonas

Manaus/AM - Sete quilos de maconha e pasta base de cocaína avaliados em R$ 90 mil foram apreendidos dentro de um barco no município de Coari, na madrugada desta quarta-feira (21).

O material foi achado dentro de aparelhos como microondas, ar-condicionado e TV, que estavam armazenados dentro do convés principal do barco "Estrela de Davi", oriunda do município de Tefé e com destino a Manaus.

Durante a revista da cadela policial Jade, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), as equipes localizaram os tabletes de entorpecentes.

Após verificarem as câmeras de segurança, as equipes identificaram um homem entregando as encomendas, ainda no município de Tefé.

Os agentes seguem na investigação para capturarem o suspeito. O material ilícito, juntamente com o conferente, foram encaminhados ao Cartório da Base Arpão.