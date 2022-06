Dono de restaurante preso por estupro já tinha violentado e matado outra criança em Manaus

Manaus/AM – O dono de um restaurante que estuprou um garoto autista de 12 anos no bairro Colônia Antônio Aleixo, já tinha sido há condenado a 16 anos de prisão por estuprar e matar uma menina de 10 anos em 2010.

Conforme a delegada Joyce Coelho, na época do crime, o idoso tinha 62 anos e usou o mesmo modus operandi para a atrair a vítima: “Em 2010, esse homem oferecia dinheiro para esta criança no bairro e mantinha relações sexuais com ela. Com o passar do tempo, essa menina contou sobre os fatos, inclusive para a esposa dele na ocasião e ele passou a perseguir a criança e fazer ameaças. No dia 30 de novembro de 2010, essa criança apareceu morta com sinais de estrangulamento”, afirma.

A delegada conta que o homem chegou a ser preso preventivamente e depois ficou respondendo o processo em liberdade. Ele foi condenado um tempo depois, mas recorreu em liberdade.

Novamente, em segunda instância, ele foi condenado e preso, mas em 2020, o advogado dele pediu prisão domiciliar alegando a idade avançada e os riscos da pandemia da covid e conseguiu tirá-lo da cadeia.

Para a delegada, o homem nunca deixou de praticar os crimes e o adolescente autista que é filho de sua ex-funcionária e o denunciou, corria um alto risco de ser assassinado também.

“Ele era idoso para responder em prisão domiciliar e hoje a gente verificou que ele continua cometendo abuso sexual da mesma forma e o quanto que esse menino também estava correndo o risco de aparecer morto, principalmente após a denúncia”, afirma Joyce.