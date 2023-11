Dono de loja é preso por vender objetos roubados no centro de Manaus

“Ele também confessou que teria praticado outro roubo de cordão de ouro no dia 18 de outubro, e delatou que o receptor de seus itens roubados seria Wilson. Ele foi preso em flagrante na sua loja, onde revendia os materiais, na rua Henrique Martins, no Centro”, disse.

Segundo o titular, no momento da prisão, ocorrida na rua Guilherme Moreira, também no bairro Centro, o homem estava em posse de revólver e drogas, sendo autuado, também, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno da dupla criminosa iniciaram a partir de um roubo ocorrido no final de setembro deste ano, cometido por Genis na rua Quintino Bocaiúva, no Centro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.