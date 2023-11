Agente de portaria é executado após encontrar arma na rua e entregar para polícia em Manaus

Após perícia, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações acerca do caso devem seguir pela DEHS.

De acordo com informações do delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima procurou a polícia após encontrar a arma.

Conforme os investigadores, há dois meses suspeitos fugiram da polícia após pularem no quintal de Victor. Próximo ao local, os criminosos teriam escondido uma arma em via pública, que posteriormente foi encontrada pelo agente de portaria.

A esposa e a filha de Victor estavam em casa quando o local foi invadido. As vítimas foram trancadas no banheiro da residência enquanto o crime era cometido.

Segundo a polícia, cerca de cinco criminosos armados invadiram a casa do jovem na rua José Lins do Rego, no Parque São Pedro, zona oeste, por volta das 04h. Os suspeitos retiraram a vítima de dentro da residência e a executaram com cerca de quatro tiros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.