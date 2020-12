Dono de embarcação é baleado no porto da Manaus Moderna

Manaus/AM - O dono de uma embarcação ficou ferido após ser baleado na tarde deste domingo (6) no portal da Manaus Moderna, no Centro. A vítima de 56 anos levou dois tiros de raspão na cabeça e no braço.

Segundo informações iniciais, a vítima estava em seu barco quando foi surpreendida por dois homens, ainda não identificados. Um deles, armado, entrou na embarcação e disparou contra o homem.

A dupla fugiu em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.