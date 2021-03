Dois são presos com mais de 100 porções de drogas na zona Norte de Manaus

Diante dos fatos e do material apreendido, os dois homens foram encaminhados, juntamente com o material ilícito, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficaram à disposição da justiça.

Os dois homens passaram por revista pessoal, sendo encontradas com eles 38 trouxinhas de maconha do tipo skank, 65 trouxinhas de oxi e 32 trouxinhas de cocaína, totalizando 135 porções de substância entorpecente, configurando o crime de tráfico de drogas.

Manaus/AM - Dois homens de 20 e 22 anos, foram presos por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de quarta-feira (10), com mais de 100 trouxinhas de drogas, entre elas, maconha, oxi e cocaína. O fato ocorreu no bairro Vale do Sinai, na zona Norte de Manaus.

