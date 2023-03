"Doce" é preso suspeito de esfaquear motorista de app durante assalto em Manaus

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 13° DIP, as investigações apontaram que "Doce" e os comparsas foram os responsáveis pelo latrocínio tentado contra um motorista de app, ocorrido no dia 26 de dezembro de 2022, no Cidade de Deus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.