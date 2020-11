Discussão de trânsito termina com homem morto em Manaus

Manaus/AM - Fabrício Cruz Sila, 33, morreu após ser baleado durante uma discussão de trânsito no bairro Cidade de Deus, na noite desse sábado (31), na Zona Norte.

A vítima foi baleada no peito por um morador do mesmo bairro, identificado como Jenival Sousa Araújo. A Polícia Militar relata que a confusão começou por volta das 22h30, quando Jenival teria ido fazer um serviço de frete e precisou passar pela rua onde Fabrício morava.

O carro da vítima estaria dificultando a passagem do veículo de Sousa e por conta disso, os dois começaram a discutir. Fabrício removeu o veículo e Jenival seguiu caminho, porém, no retorno, vítima e acusado brigaram novamente e trocaram ameaças.

Ao perceber que Cruz estava bastante exaltado, o suspeito sacou uma arma e de dentro do carro mesmo, atirou no peito do homem. Fabrício foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Platão Araújo, mas morreu no hospital. O atirador fugiu e até o momento não foi encontrado. Ele está sendo procurado pela polícia e deve responder por homicídio.