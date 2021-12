Dezesseis pessoas são presas no Amazonas com drogas, armas e veículos roubados

Manaus/AM - Dezesseis pessoas foram presas pela Polícia Militar durante as últimas 24 horas no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e no município de Lábrea. Entre a manhã de terça-feira (28) e a madrugada de hoje (29), as equipes tiraram de circulação mais 80 porções de drogas, nove armas de fogo, 22 munições e mais de 600 reais em espécie. Quatro veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados. Na noite de terça-feira (28), policiais militares da Força Tática, prenderam dois homens, de 24 e 28 anos, pelo crime de roubo. Os suspeitos estavam com um revólver, seis munições e o celular da vítima. Os infratores foram levados até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 30 anos, no bairro Santo Antônio, na madrugada de hoje (29). Durante a abordagem, a guarnição encontrou nove porções de entorpecentes com ele. O suspeito foi levado até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). No município de Lábrea, três homens, com idades entre 18 e 23 anos, foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com eles foram encontradas uma espingarda calibre 16; 36 porções de oxi; R$ 560 em espécie; uma motocicleta e alguns objetos pessoais.

