Dez pessoas são presas em Manaus e em outros sete municípios

Em Humaitá, no interior do Amazonas, um homem, 18, foi preso após denúncias de ribeirinhos. Na casa dele foram encontrados 39,5 quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha e oxi, uma escopeta, com um cartucho intacto, duas motosserras e uma roçadeira. O homem foi conduzido para a 8ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Dez pessoas foram presas nas últimas 24 horas no Amazonas por crimes como tráfico de drogas, roubo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram em Manaus e nos municípios de Barcelos, Beruri, Canutama, Humaitá, Jutaí, Manacapuru e Tefé.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.