Detetive é assassinado ao sair de festa de aniversário em Manaus

Segundo informações repassadas para a polícia, Salomão era detetive particular, mas se apresentava como Policial Civil. Durante uma comemoração de aniversário, ele acabou saindo do local e foi até a rua, onde criminosos o atingiram com 9 tiros.

Manaus/AM - Salomão de Souza Freitas, 32 anos, foi assassinado na noite deste sábado (12), nas ruas das Palmeiras, do bairro do São José, na Zona Leste de Manaus.

