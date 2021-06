Assaltante apanha e vítima consegue recuperar veículo em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de sexta-feira (11), recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo, na rua 06 , Conjunto Galileia, Zona Norte de Manaus. Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), para verificar uma ocorrência em que dois adolescentes sofreram tentativa de assalto, mas reagiram ao perceber que a arma utilizada pelos suspeitos era um simulacro, diante disso a população também se reuniu e agrediu a dupla que fugiu deixando objetos. No local os policiais averiguaram a situação e constataram que a motocicleta vermelha, utilizada no assalto e abandonada no local, estava com restrição de roubo. O veículo foi apreendido e conduzido ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos.

