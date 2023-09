Detentos são transferidos de Itapiranga para Manaus e Itacoatiara

“Tivemos um parecer positivo do Poder Judiciário quanto a solicitação da transferência desses indivíduos para os presídios de Manaus e Itacoatiara, onde eles receberão em uma atenção redobrada para cumprir as suas penas”, disse.

Manaus/AM - Cinco detentos, de idades entre 25 e 42 anos, foram transferidos nesta quinta-feira (28) do município de Itapiranga para unidades prisionais de Itacoatiara, interior do Amazonas e Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.