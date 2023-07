Detentos sacodem viatura e causam acidente em avenida de Manaus; vídeo

Todos foram socorridos e encontram-se bem. Uma perícia será realizada pelo Instituto de Criminalística (IC) para averiguar as causas do fato.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que na tarde desta segunda-feira (10/07), uma viatura do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) se envolveu em um acidente de trânsito na zona sul de Manaus.

Em nota, a Polícia Civil informou que "uma perícia será realizada pelo Instituto de Criminalística (IC) para averiguar as causas do fato".

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhadas para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Depois do atendimento médico, os presos foram conduzidos para a audiência de custódia.

