Detentos devolvidos para Manaus comandaram carnificinas em presídios

Manaus/AM - A chegada de 13 detentos que estavam em presídio federais em outros estados está preocupando as autoridades amazonenses. Isso porque vários deles comandaram chacinas em presídios de Manaus, entre elas as que ocorreram em janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e na extinta penitenciária Raimundo Vidal Pessoa.

O filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, Luciano Barbosa, conhecido como L7 e José de Arimateia Façanha, o “Ari”, primo do mesmo, são dois nomes de destaque nessa lista, mas tem também Clemisson Santos Farias, o “Tio Patinhas”, Rômulo Brasil da Costa e os parceiros dele Romário Corvelo Fonseca e José Bruno de Souza, o “Bruninho”, Janderson Rolim de Matos que foram apontado como líderes da rebelião na Vidal Pessoa.

Fernando Félix da Silva, chamado de “Imperador”, também retorna hoje. Ele é considerado o líder do tráfico na Comunidade Coliseu. A polícia está em alerta com a chegada do grupo e teme que o retorno possa levar a novos eventos trágicos como os massacres já registrados. Na época, a monstruosidade foi tanta que além de matar e esquartejar os rivais, teve criminoso que comeu até os corações de quatro vítimas.