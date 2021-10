Detento tem olhos furados com chave de fenda durante linchamento em Manaus

Segundo informações dadas para a polícia, o homem não era conhecido na área e foi espancado após um morador afirmar que ele estaria cometendo assaltos pelo bairro. Além de socos e chutes, ele teve os olhos furados por uma chave de fenda, e também uma perfuração no peito com o objeto.

Manaus/AM - Um detento do regime semiaberto, suspeito de assalto, foi linchado na noite desta segunda-feira (11), na rua São Nicolau do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.