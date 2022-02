Detento envolvido em massacre no Compaj é liberado para cirurgia bariátrica em Manaus

Manaus/AM - O detento do regime fechado no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), Cassiano Ribeiro da Silva Junior, foi liberado pela Justiça para realizar uma cirurgia bariátrica e ficar em repouso em casa após o procedimento por um período de dois meses.

A defesa do Cassiano afirmou no pedido à Justiça que o homem "encontra-se em ‘situação excepcional’, haja vista que sofre de obesidade mórbida necessitando de cirurgia bariátrica”, e, entre outras coisas, solicitou a autorização para tratamento de saúde em domicílio pelo período mínimo de 60 dias, fundamentando pedido na questão humanitária.

A Justiça informou que foi determinado vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões – decorrido o prazo, sem manifestação; determinada nova vista do caderno processual ao promotor de Justiça do 1.º grau. Apesar disso, não houve nenhuma manifestação do MP.

Disse ainda, que o apenado “não será posto em liberdade”, uma vez que tão logo seja cumprido o período do seu restabelecimento deverá regressar à unidade prisional onde se encontra, além de ser aplicada o uso de tornozeleira eletrônica, como medida cautelar (art. 319, IX, do CPP).

Cassiano é apontado pela polícia de ter sido um dos mandantes do massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, e também por liderar bocas de fumo no Amazonas.