Desconfiada, mulher sequestra e tortura namorado em Manaus

Manaus/AM - A polícia prendeu Poliana Corrêa Amâncio, 37, por sequestrar e torturar o próprio namorado, nesta segunda-feira (1º), no bairro Coroado, na zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Poliana desconfiou que o namorado havia furtado dinheiro dela, diante disso, ela arquitetou um plano e contratou quatro indivíduos que entraram na casa dela, ocasião que a vítima estava lá e passaram a torturá-la e a deixaram em cárcere privado.

“A mulher saiu de sua casa e deixou a porta aberta para os indivíduos entrarem, posteriormente, ela retornou e participou de toda a ação criminosa contra o namorado. Nós recebemos denúncias que ela mantinha o homem em cárcere privado em sua residência, nos deslocamos ao endereço e constatamos o fato”, disse a delegada.

Segundo a autoridade policial, após as denúncias a equipe saiu a procura de Poliana, ela seria a última pessoa a ter contato com ele, na ocasião que encontram ela, também foi localizado a vítima com alguns machucados e marcas de queimadura pelo corpo. Os familiares dele chegaram a transferir R$ 2,5 mil para o grupo, para que ele fosse liberado, mas isso não aconteceu.

“Após isso, os familiares dele foram até a casa de Poliana, mas ela não os atendeu, por isso eles vieram até a DEHS e registraram a ocorrência. As investigações em torno do caso seguem em andamento, para localizar e prender os quatros envolvidos no sequestro, que até o momento o paradeiro é incerto”, explicou Deborah.

Poliana foi autuada em flagrante por extorsão mediante sequestro e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. Ela foi encaminhada à audiência de custódia.