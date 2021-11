Desavença pode ter motivado execução de ajudante de pedreiro em Manaus, diz polícia

Manaus/AM - Rafael Felipe Bernal Mesquita, 26, foi preso nesta quarta-feira (3), suspeito de assassinar o ajudante de pedreiro Renildo Pereira da Silva, 26. Segundo a polícia o acusado estava em um residencial no bairro Santa Etelvina, quando foi detido, na tarde dessa quarta-feira (3).

O crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano, na rua Gergelim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste e segundo a polícia, uma desavença entre a vítima e outra pessoa pode ter motivado o homicídio.

A delegada Debórah Barreiros revela que no dia do crime, Renildo se desentendeu com uma pessoa que ainda não foi identificada: "A vítima é uma pessoa que teve desentimento com alguém que nós estamos tentando identificar quem é. E segundo os familiares da vítima, o nosso segundo suspeito, que é o Rafael, foi até à casa de Renildo tomar sastisfação à respeito dessa desavença que aconteceu no dia do crime. A vítima não estava em casa e ele saiu em busca dela, meia hora depois a vítima apareceu alvejada com seis tiros".

Na ocasião, testemunhas relatam que dois homens, um deles era Rafael, estavam em uma motocicleta e se aproximaram de Renildo. O garupa sacou uma arma e abriu fogo contra ele. O homem morreu na hora.

Bernal foi preso temporariamente e vai responder por homicídio e deve permanecer preso às disposição da Justiça. As investigações para identificar o outro envolvido no crime continuam.