Denúncias ao 181 resultam na prisão de 66 suspeitos em diversos crimes no Amazonas

As prisões foram efetuadas pelas Forças de Segurança com apoio da Seai em Manaus e nos municípios de Caapiranga, Tabatinga, Barcelos, Manacapuru, São Paulo, França, Rio Preto da Eva e em Itacoatiara.

Todas as denúncias que chegam ao 181 são devidamente checadas. Após a confirmação, as informações são repassadas para as demais Forças de Segurança (Polícia Militar e Polícia Civil), que dão cumprimento às prisões e apreensões com apoio dos agentes da Seai.

