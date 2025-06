Delivery de drogas: Motoboy é pego com cocaína e R$ 1,3 mil em fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Um motoboy foi flagrado com drogas e R$ 1,3 mil, na sexta-feira (6), durante uma fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o coordenador geral da Fiscalização do Detran Amazonas, Arthur Cruz, o indivíduo foi abordado na avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, e com ele foi encontrado uma quantidade de pasta base de cocaína, além de R$ 1,3 mil em espécie.

Após a constatação, o indivíduo foi encaminhado por policiais da 6ª Cicom para uma delegacia. O suspeito irá responder por tráfico de entorpecentes.