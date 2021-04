Delegada diz que foi ameaçada por advogado preso por agredir ex em Manaus

Manaus/AM - A titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), delegada Débora Mafra, revelou ter sido ameaçada pelo advogado Marcelo Oliveira Gonçalves, de 40 anos, preso na quinta-feira (8), por suspeita de tentar matar a ex-namorada Teresa Victória Mota Pinheiro, de 22 anos, em Manaus.

De acordo com a delegada, a ameaça ocorreu no momento da prisão do advogado, que primeiramente questionou quem teria sido o juiz que assinou o mandado de prisão preventiva. Em seguida ele fez a ameaça a delega.

"Na hora da prisão preventiva dele, ele fugiu pela parte de trás da casa e caiu no quintal do vizinho, foi quando conseguimos capturar ele e colocar na viatura. Quando eu entreguei para ele a copia do mandado de prisão preventiva e os de busca e apreensão que ocorria na casa dele e de sua mãe, foi quando ele me ameaçou dizendo que eu ia ver o que ia acontecer, que aconteceria comigo o mesmo que aconteceu com outra delegada", relatou a delegada.

Mafra contou, que no momento da ameaça havia vários policiais civis ao lado dela que escutaram as palavras do advogado. "Eu gritei que estava sendo ameaçada para chamar atenção de todos os policiais que estavam próximos a mim do que estava acontecendo, sendo que muitos escutaram as palavras dele. Eu já avisei ele que seria flagranteado por coação no curso do processo. Que é uma maneira de intimidar a autoridade que estava ali fazendo a prisão delegada", destacou.

A delegada disse ainda, que após ser preso, Marcelo foi levado para sede da Especializada, onde vai responder tanto pela tentativa de feminicídio quando pela coação no curso do processo.