Delegacia de Crimes Cibernéticos investiga mais de 190 casos no Amazonas

As pessoas podem se dirigir a Dercc, localizada na dependências da Delegacia Geral (DG), na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, ou registrar o Boletim de Ocorrência (BO) por meio da Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/, e anexar provas como prints, boletos e outros documentos.

A autoridade policial ressalta que este ano os trabalhos irão continuar, visando sempre orientar e combater as práticas criminosas no ambiente cibernético, sempre contando com a ajuda da população.

O delegado Reinaldo Figueira, titular da Dercc, destaca também a Operação Aliquam, que foi deflagrada no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), em que a especializada, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), em conjunto com a Polícia Militar (PMAM), cumpriu um total de 18 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária pelos crimes de estelionato e organização criminosa.

Durante o ano, a unidade especializada realizou ações de destaque, com ênfase para a Operação Lâmia, que culminou no cumprimento de dois mandados, sendo um de prisão, e outro de busca e apreensão, pelo crime de estupro de vulnerável cometido em ambiente virtual.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.