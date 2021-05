DEHS captura no Pará suspeito de matar escrivão em Manaus

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu na quinta-feira (13), Jailson de Lima Leite, 46, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo homicídio do escrivão de polícia José Francisco Carvalho da Silva, ocorrido em janeiro de 2007, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A prisão aconteceu na cidade de Castanhal, no estado do Pará, e contou com o apoio da 12ª Seccional de Jaderlândia (Castanhal). Após as equipes da DEHS serem notificadas sobre a localização do homem, imediatamente se deslocaram para aquele estado, onde a ordem judicial foi cumprida.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, o homem estava foragido há mais de cinco anos do Amazonas, acusado de assassinar um escrivão da polícia civil do Estado e, desde 2014, não comparecia ao processo.

“Ele estava foragido e fomos informados que ele poderia estar nesta localidade, em Castanhal. A partir daí nos deslocamos até a cidade e com a cooperação da Polícia Civil do Pará conseguimos cumprir o mandado de prisão”, disse Charles.

Jailson será recambiado para Manaus, onde responderá pelo crime de homicídio e permanecerá à disposição da Justiça.