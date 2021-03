Deficiente é preso em carro de luxo recheado de droga e R$ 15 mil em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de foram presos e um carro de luxo foi apreendido com 40 quilos de maconha e cerca de R$ 15 mil em espécie nessa quarta-feira (10), na Zonas Oeste e Centro-Sul. Um dos suspeitos é deficiente físico de 26 anos que estava indo fazer uma entrega do material quando foi abordado e detido no bairro São Raimundo.

Segundo a polícia, era ele quem dirigia a Mercedes-Benz C180 ,de cor preta e placa NPB-8939, carregada com 5 tabletes da droga e o dinheiro, na rua Presidente Dutra, bairro São Raimundo, para entregar drogas.Ele foi peso após denúncia anônima e levou a polícia até até um flutuante no lago do Tarumã, onde mais 22 tabletes de maconha foram localizados.

Na sequência apontou a localização de um homem de 33 anos, que guardava mais de 19 tabletes de drogas escondidas no apartamento em que ele morava no bairro Parque Dez. O material foi encontrado e ele também foi preso.

As drogas maconha tipo skunk foram encaminhadas com os suspeitos na delegacia, assim como o carro estaria sendo usado para cometer diversos crimes em Manaus. O caso foi registrado no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, onde as investigações serão aprofundadas.