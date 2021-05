Deficiente e mulher são executados com mais de 15 tiros na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Um casal foi executado a sangue frio com vários tiros na noite desse domingo (23), no pátio da casa onde morava, na rua Andirá Açu, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. O homem era paralítico e foi morto com 11 tiros em uma cadeira de balanço.

Segundo a polícia, as vítimas, ambas de 35 anos, moravam no local há apenas três meses. Por volta das 21h30, os pistoleiros chegaram ao imóvel com a foto deles em um telefone.

Assim que avistaram os alvos, renderam a mulher e já ajoelhada, ela foi assassinada com cinco tiros na cabeça. O homem que estava em uma cadeira de balanço recebeu 11 disparos também na cabeça.

Os assassinos fugiram em uma motocicleta logo depois e ainda não foram encontrados. O crime será investigado pela Polícia Civil.