Decapitado, corpo de jovem desaparecida é encontrado em cova rasa

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM), as equipes encontraram o corpo em uma cova rasa com a ajuda de um cão farejador por volta das 15h.

O corpo da jovem Y. E. A., de 15 anos, foi encontrado enterrado com as mãos amarradas para trás e decapitado na tarde deste sábado (9) no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

