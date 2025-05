Criminosos tomam apartamento no Viver Melhor e abandonam munições ao fugirem da PM

“Chegando no local, esses transeuntes já tinham se evadido. Porém, a gente fez uma vistoria minuciosa e conseguimos achar uma quantidade razoável de munições no alçapão do apartamento”, contou o tenente PM Irapuan.

Segundo o tenente PM da Força Tática, Irapuan, por volta das 13h45, as equipes policiais receberam denúncia de um morador, informando que havia um apartamento em reforma, que havia sido tomado por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Manaus/AM - Após tomarem um apartamento no Viver Melhor 3, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, nesta quinta-feira (15), criminosos abandonaram munições para armamento de grosso calibre ao fugirem da Polícia Militar.

