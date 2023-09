Criminosos matam homem com 7 tiros e desovam corpo no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi morto com 7 tiros e teve o corpo desovado no meio da rua, neste sábado (23), na rua 49, Mutirão, divisa com o bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Norte da cidade. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi assassinada com 7 tiros, sendo atingida na cabeça e no tórax. Em seguida, ela foi arrastada e desovada no meio da rua com a bermuda abaixada até o joelho.

O homem não seria morador da área.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).