Criminosos esfaqueiam homem e deixam ‘recado’, mas vítima sobrevive em Manaus

Porém, o homem foi encontrado ainda com vida por transeuntes. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para um hospital.

A vítima foi encontrada ensanguentada e enrolada em um plástico, nas proximidades do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Ao lado, havia uma mensagem escrita em um pedaço de papelão: “morreu porque jogava com polícia”.

Manaus/AM - Criminosos esfaquearam um homem, ainda não identificado, e deixaram um recado revelando o suposto motivo do ataque. O caso aconteceu nesta quarta-feira (4) no Centro de Manaus.

