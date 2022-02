Criminosos atropelam motociclista e capotam carro durante fuga da polícia em Manaus

Um dos ocupantes do carro conseguiu fugir por uma área de mata, e o outro foi preso. No carro foram encontrados diversos celulares, capacetes, e um simulacro de arma de fogo. Uma mulher reconheceu o veículo como sendo de homens que estavam fazendo arrastões na área.

Eles foram perseguidos por parte de avenida das Torres até avenida das Flores, no conjunto Ribeiro Junior, onde acabaram atropelando uma motociclista, e em seguida, capotando o carro e colidindo violentamente no muro de um terreno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.