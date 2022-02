200 quilos de tucunaré ilegal são apreendidos no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 200 quilos de tucunaré ilegal foram apreendidos, na tarde de terça-feira (08), após uma equipe de técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) flagrar o transporte do pescado, no Porto do Padre, terminal hidroviário de Novo Airão.

A equipe técnica da Sema retornava de uma atividade na comunidade Camará, situada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, quando foi surpreendida pela ação ilegal. Os técnicos avistaram um grupo de homens descarregando o tucunaré de uma embarcação para um carro baú.

A equipe da Sema realizou a primeira abordagem e constatou a prática criminosa. Em seguida, a Polícia Militar de Novo Airão foi acionada para conduzir a ocorrência.

Novo Airão compõe a área da Bacia do Rio Negro, onde a pesca do tucunaré e do aruanã é proibida, conforme estabelecido pelo decreto Nº 31.151, de 6 de abril de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).