Criminosos armados assaltam clientes de lanchonete em Manaus; vídeo

Um dos suspeitos ameaça as vítimas com uma arma e com a ajuda do comparsa, toma todos os pertences dos quatro clientes que estavam sentados em frente ao estabelecimento.

De acordo com o denunciante, o caso aconteceu neste domingo (23), por volta das 22h54. Nas imagens, é possível ver o momento em que os bandidos, em um carro Fiat Mobi vermelho, param em frente a lanchonete e dois deles desceram do veículo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.