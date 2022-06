Criminoso que vendia drogas em esquema delivery é preso no Amazonas

A equipe, em patrulhamento de rotina, foi parada por um popular próximo à estrada Z1, que relatou sobre um indivíduo fazendo entrega de entorpecentes. Os policiais foram ao local informado e realizaram abordagem a homem com as características repassadas.

Manaus/AM - Um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, na área rural do município de Autazes, interior do Amazonas.

