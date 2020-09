Criminoso que deixou criança de 8 anos paraplégica é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 20 anos, que atirou em uma criança de 8 anos e a deixou paraplégica no último dia 12 de setembro no bairro Compensa, foi preso nesse fim de semana na capital.

O criminoso estava escondido no Beco Silva Guimarães, no bairro Compensa II. No momento da detenção, ele estava com uma espingarda, várias munições de calibres diferentes, um colete e até uma granada.

Foi necessária a ação do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE), para desativar o explosivo.

Crime

No dia do crime, o acusado com a ajuda de um comparsa chegou em uma motocicleta na Rua das Flores, atirou várias vezes contra um jovem de 21 anos que estava com a vítima e a família no local.

O alvo tentou correr para um comércio e chegou a ser atingido na perna, mas e pegou alta médica no mesmo dia. A criança ficou em estado gravíssimo e passou dias na UTI do Hospital João Lúcio. Ela perdeu os movimentos da perna devido ao tiro.