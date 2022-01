Criminoso quase decepa mão em cacos de vidro de muro de casa em Manaus

Manaus/AM- Dois homens com idades de 28 e 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (28), no bairro da Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Um deles teve as mãos quase decepadas.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na avenida Margarita, próximo ao Museu da Amazônia (Musa), quando uma equipe da Rocam recebeu a denúncia sobre o roubo de um carro modelo Gol, cor azul, placa PHB0C27. Com base nas imagens das câmeras do sistema paredão, o carro foi localizado nas proximidades do Musa.

A equipe avistou o veículo e, ao perceberem a presença policial, os dois suspeito que ocupavam o carro fugiram. Ao abandonar o veículo, conseguiram pular o muro de uma residência, mas um deles acabou quase decepando as mãos nos cacos de vidro do muro e foi alcançado pela guarnição.

Com ele, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 28, com uma munição do mesmo calibre intacta.

O infrator capturado recebeu atendimento no Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e, posteriormente, a ocorrência foi encaminhada para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).