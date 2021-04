Crianças são jogadas por cima de muro de 4 metros na fronteira dos EUA

Agentes de fronteira dos EUA flagraram o momento que duas crianças foram jogadas por cima de um muro na fronteira com o México, na última terça (30).

O caso aconteceu em Santa Teresa, no Novo México. O vídeo foi captado por câmeras de segurança, onde duas meninas pequenas aparecem sendo jogadas de uma altura de 4 metros. Após elas caírem no chão, dois traficantes fogem e as deixa sozinhas.

As crianças são irmãs, uma delas tem três anos de idade e a outra, cinco. Elas passaram por atendimento médio e já estão bem. Depois, foram levadas para um alojamento de imigrantes.

“Estou chocada com a forma que estes contrabandistas jogaram crianças inocentes por uma barreira de 14 pés de altura.” disse Gloria Chavez, chefe de patrulha de fronteira no setor de El Paso.

Assista o vídeo:

Autoridades dos EUA, estimam que cerca de 184.000 crianças migrantes sem a presença de responsáveis vão para a fronteira do México este ano.

Até o momento, o ano com maior número de menores que chegaram a fronteira foi em 2019, ainda sob o governo de Donald Trump, quando 76 mil crianças foram até a divisa. Como resultado, esse período entrou em colapso em maio de 2019, quando 11.500 crianças foram pegas.

As crianças são encaminhadas para um abrigo dentro de 72 horas após serem encontradas. Mas em outras medidas, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos determinou que uma agência normalmente responsável por enchentes e temporadas ajudará a cuidar do número crescente de crianças que migram para a fronteira com o México.