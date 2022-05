Criança estuprada por tio em Manaus revela que abusos aconteciam há 2 anos

Manaus/AM – Um homem de 48 anos foi preso na manhã de hoje (26), acusado de estuprar a sobrinha da própria esposa, uma menina de 9 anos, no bairro Amazonino Mendes, na zona Leste.

A vítima contou na delegacia que os abusos ocorriam desde que ela tinha 7 anos. Segundo a delegada Juliana Viga, o homem se aproveitava do momento em que a mãe da criança ia visitar a esposa dele para cometer o crime.

“A mãe frequentava a casa da tia, com quem ela tinha uma boa relação, e como a mãe ficava conversando com a tia na sala, a criança ficava no quarto assistindo televisão e ele ficava na companhia dela”, explica.

Com o tempo a menina passou a apresentar um comportamento retraído e ter pesadelos com os abusos. Com medo de ser violentada de novo, ela decidiu contar tudo à mãe que levou o caso à polícia no dia 18 de maio.

Juliana entrou com o pedido de prisão contra o homem e nesta manhã ele acabou preso em casa, por volta das 6h15. O acusado deve permanecer preso no decorrer das investigações, ele ainda deve prestar depoimento hoje. A menina está recebendo apoio psicológico por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).