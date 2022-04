Criança autista morta em Manaus era espancada há mais de 1 ano e teve orgãos dilacerados

"A criança sempre brincava com o irmão e tinha uma boa desenvoltura, e de repente começou a emagrecer e parar de andar. A mãe tirou o remédio controlado por conta própria, dizendo que o menino tinha reações violentas, mas isso foi negado por todos que conviviam com a criança", afirmou.

As imagens antigas da vítima mostrava um menino saudável, mas com o tempo ele foi emagrecendo e tinha dificuldade para andar.

"No corpo da criança tinham marcas de lesões antigas, que mesmo pra quem é leigo, sabe que essa criança era maltratada e negligenciada. Com o passar do tempo o menino foi definhando e acabou tendo dificuldade para se locomover, não por conta do autismo, mas pela agressão", explicou.

O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) constatou que a vítima teve hemorragia interna, anemia aguda por trauma e lesões no abdômen como fígado e o baço dilacerados.

