Corregedoria da SSP investiga morte de adolescente em abordagem policial em Manaus

Manaus/AM - A morte do adolescente Hebert de Oliveira da Silva, de 17 anos, está sendo apurada pela Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A vítima morreu com um tiro na costa durante abordagem policial, ontem (23), na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O órgão vai investigar a participação dos policiais na abordagem e se confirmado algum desvio de conduta, serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Segundo informações iniciais do delegado Jeferson Oliveira, do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima estava em uma rua nas redondezas, com acesso a uma área de preservação, com mais duas pessoas e teriam sido abordados por porte de drogas.

A mãe do adolescente, ainda na cena do crime, negou que o filho tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. "A polícia desceu no mato. Viu eles ali de monte. Ele e mais dois iam atravessar para vender verduras e saíram atirando (policiais)", relatou.