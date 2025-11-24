   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Corpo é encontrado com sinais de violência em terreno no São Geraldo

Por Portal Do Holanda

24/11/2025 23h15 — em
Policial


Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Manaus, AM – Um corpo do sexo masculino foi encontrado na noite desta segunda-feira (24), em um terreno abandonado na rua Santo Afonso, bairro do São Geraldo, em Manaus.

De acordo com informações policiais, a vítima, cuja identidade não foi revelada, aparentava ter mais de 35 anos de idade. O corpo foi encontrado em um terreno extenso, com bastante mata e abandonado.

O local que é descrito pelas autoridades como um "terreno abandonado" se tornou um ponto de consumo de drogas e moradia para algumas pessoas em situação de rua.

A Polícia teve dificuldade em acessar a área, sendo necessário forçar a abertura de um portão para permitir a entrada da perícia e a retirada do corpo.

A perícia já chegou ao local e está investigando o caso. Visualmente, foram observadas marcas de agressões e alguns cortes na região da cabeça da vítima. O laudo pericial detalhado irá confirmar a causa da morte e fornecer mais informações sobre os ferimentos.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias da morte e identificar o autor ou autores da agressão.

ASSUNTOS: Policial

