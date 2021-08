Corpo é encontrado com orelha e dedos decepados dentro de porta-malas em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, que não foi identificado, foi encontrado com sinais de tortura no porta-malas de um carro abandonado, nesta terça-feira (17), no beco Cosme e Damião, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia, três homens roubaram o veículo no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, quando o proprietário estava chegando em casa. Em seguida, a polícia recebeu a denúncia de que um carro teria sido abandonado, por volta de 20h.

A vítima foi encontrada com os pés amarrados, com o dedo e a orelha arrancada, além de apresentar diversas perfurações pelo corpo. Além disso, a perícia criminal informou que um bilhete foi deixado no local do crime, no entanto, não foi revelado o que estava escrito.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e motivação do crime.