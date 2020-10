Corpo é achado boiando em igarapé de Manaus, acompanhe ao vivo

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do um igarapé na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (12).

Familiares de um homem, identificado como Bruno Lima Freitas, 23, que está desaparecido há dois dias, estão no local tentando descobrir se o cadáver seria o dele.

Há pouco, a polícia chegou na área e expulsou moradores, chegando a empurrar jornalistas que cobriam o caso.

O local foi isolado e aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate do homem. Por enquanto, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.