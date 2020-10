Assaltante sofre acidente durante fuga e troca tiros com PMs em Manaus

Manaus/AM - Um homem armado realizou um arrastão e se envolveu em um acidente de trânsito, enquanto tentava escapar da polícia na madrugada de hoje (12), na avenida Constatino Nery.

O acusado cometeu os roubos no Conjunto Eldorado, mas foi identificado e perseguido pelos agentes até o viaduto da Constatino Nery, onde bateu com o carro modelo Celta, de cor preta e placa JXP 8385, no qual fugia.

Após a colisão, ele abandonou o automóvel e fugiu a pé por uma área de mata. Lá ele trocou tiros com os PMs e conseguiu fugir. O veículo foi encaminhado ao 1º DIP e dever passar por verificação para saber se foi roubado ou clonado.