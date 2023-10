Corpo de homem é encontrado com corda no pescoço dentro de carro em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta sexta-feira (20), na rua 211, do Núcleo 16, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Moradores da rua notaram um carro de portas abertas logo depois de ouvirem disparos. Ao se aproximarem, viram um corpo do sexo masculino no banco de trás do veículo, com as mãos amarradas e uma corda no pescoço.

A polícia foi acionada, e a perícia criminal confirmou que a vítima levou 8 tiros, sendo 6 na nuca e dois nas costas.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).