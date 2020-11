Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde deste domingo (8) no igarapé do 40, localizado na rua Paranavai, no bairro Crespo, zona Sul da capital.

Segundo informações iniciais do tenente Ruy Vasconcelos, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a viatura foi até o local após receber ligações de moradores informando sobre um corpo no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada da vítima. Não há informações ainda sobre a causa da morte.