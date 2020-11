Homem é detido com drogas na 'Ponte do Vitão' no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 22 anos, foi preso por policiais da Base Arpão com drogas e R$ 381 em espécie. Ele foi detido na “Ponte do Vitão”, durante patrulhamento policial no bairro Chagas, em Coari.

De acordo com a polícia, o homem estava em atitude suspeita e tentou fugir quando viu a viatura, mas foi interceptado pela equipe policial. Durante revista pessoal, ele foi questionado sobre o dinheiro que tinha e afirmou que era oriundo do tráfico de drogas. Ele indicou, ainda, que jogou parte do dinheiro e entorpecentes embaixo da ponte.

Após buscas, o dinheiro foi encontrado. Na casa do suspeito, também foram encontrados mais entorpecentes. No local, pedras supostamente de pasta base foram apreendidas. O infrator foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.