Corpo de homem assassinado em sítio é encontrado carbonizado no Amazonas

As pistas indicam que Jonas seria o responsável por realizar a manutenção da aeronave, mas as informações ainda estão sendo apuradas.

A mulher não teve a mesma sorte. O corpo de Jonas ainda não havia sido encontrado, mas de acordo com o depoimento do caseiro, o homem havia sido morto e teve o corpo incendiado nas redondezas.

Na ocasião, a esposa dele, Aldeide Mendes, 31, também foi sequestrada junto com o caseiro do local. Os dois foram baleados e abandonados no porta malas de um carro, o caseiro sobreviveu a um tiro na cabeça e mesmo com a bala alojada, caminhou pela estrada em busca de ajuda.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.