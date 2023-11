Carros roubados que prestavam serviços para os Correios são recuperados em Manaus

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Civil recuperou nesta quarta-feira (22), em Manaus, quatro veículos que haviam sido roubados no estado de Minas Gerais. Os veículos estavam sob poder de uma empresa que prestava serviços para os Correios até duas semanas atrás.

Os veículos estavam dentro do estacionamento de um shopping, localizado na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, zona leste. Os mesmos ainda estavam adesivados com o símbolo dos Correios.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, os automóveis foram roubados e enviados para o Amazonas com ajuda de funcionários da empresa São João Del Rei, localizada em Minas Gerais.

O grupo desviou ao todo, ao menos 15 veículos, que foram distribuídos entre os estados do Amazonas, Goiás e Minas Gerais.

“Esses 14 veículos foram retirados os rastreadores e posteriormente, eles criaram uma forma de vender. Eles entregavam para um grupo criminoso que vendia para pelo menos o Amazonas, Goiás e Minas Gerais. Recuperaram 5 veículos lá e aqui, pediram o nosso apoio. Os funcionários colaboraram, para não serem presos naquele momento, e disseram que tinham 4 veículos em Manaus (...) E disseram que estavam prestando serviço para os Correios”, explica o delegado.

Os acusados fizeram um acordo com a polícia e prometeram deixar os veículos em um lugar movimentado na zona leste, mas não especificaram onde. Durante as investigações, os carros foram encontrados no shopping e recuperados.

“Esses quatro veículos estavam estacionados no shopping, juntos, e eles deixaram as chaves já no local onde nós pudéssemos achar”, ressalta.

O delegado destaca que apesar de os carros terem sido usados pelos Correios, a instituição não tem vínculo nenhum com o caso, uma vez que a contratação do transporte foi feita por meio de aluguel com outra empresa.

A polícia deve ouvir nos próximos dias os proprietários da contratada para descobrir se eles sabiam que os veículos usados eram roubados ou se foram ludibriados no momento da compra.

As investigações continuam para saber quem vendeu os carros e de que forma ocorreu a negociação, para ajudar a chegar aos criminosos.